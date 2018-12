56-årig kvinde fundet dræbt i Aarhus: 53-årig underbo nægter sig skyldig

Klokken 01.15 modtog politiet et opkald fra en 53-årig mand, der fortalte, at han havde slået sin overbo ihjel.

Chokerede naboer

Politiet har natten igennem været på gerningsstedet med flere patruljer og hundepatruljer. Tidligt torsdag morgen er politiet fortsat i gang med at undersøge gerningsstedet.

Afspærringerne var ved middagstid fjernet, men man kan stadig se blodspor på asfalten ved boligblokken i det vestlige Aarhus.

Beboerne i området fortæller til Stiften, at de var chokerede over at vågne op til det massive opbud af både politi og Hjemmeværnet. Og chokerede over at finde ud af, hvad der lå bag politiets tilstedeværelse.

Lige nu går snakken i boligblokkene i området derfor på, hvad der mere præcist skete og hvorfor.