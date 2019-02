Yvonne anker politiets afgørelse: - Kommunens embedsmænd burde bruge tiden fornuftigt

Kerteminde: Bokseren Yvonne Rasmussen valgte tirsdag at anke Fyns Politis afgørelse om, at de ikke vil indlede en efterforskning af borgmester Kasper Olesen og Kommunaldirektør Tim Jeppesen for at have indgivet en falsk anmeldelse af bokseren til politiet.

- Jeg har ikke gjort noget forkert. Derfor har jeg valgt at anke afgørelsen, fordi det er en falsk anklage, de har rettet imod mig, siger Yvonne Rasmussen.

Bokseren valgte at anmelde Kasper Olesen og Tim Jeppesen for falsk anmeldelse efter, at Kerteminde Kommune anmeldte Yvonne Rasmussen for et facebook-opslag, hvor bokseren blandt andet skrev, at unge og skolechef Dorte Dabelsteen var skyld i, at flere borgere var døde førend nødvendigt.

- De anmeldte mig, og så lavede jeg en modanmeldelse, fortæller Yvonne Rasmussen.

Fyns Politi afviste at efterforske anmeldelsen med den begrundelse, at der ikke er rimelig formodning om, at de to har begået noget strafbart.

Til gengæld tager politiet Kerteminde Kommunes anmeldelse af Yvonne Rasmussen noget mere alvorligt og har valgt at sigte bokseren for chikane af en offentlig ansat efter straffelovens paragraf 119a.