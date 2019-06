Kerteminde: - Jeg håber, folk vil møde op i retten for at støtte mig og støtte op om, at man som udsat borger har mulighed for at udtale sig, og ikke skal være bange for at komme til at sige noget, som man kan blive anklaget for efterfølgende, siger Yvonne Bæk Rasmussen, der er tiltalt for at have skrevet et krænkende facebookopslag om tidligere skolechef Dorte Dabelsteen.

I facebookopslaget, der siden er blevet fjernet, anklagede Yvonne Rasmussen blandt andet Dorte Dabelsteen for at have forvoldt skade på kommunens borgere.

Yvonne Bæk Rasmussen har selv en søn, der lider af den sjældne muskelsygdom Pompes. Igennem flere år har hun kæmpet med Kerteminde Kommune for at få den rette behandling til sin søn. Derfor skrev hun i december sidste år opslaget i ren frustration over, at Dorte Dabelsteen fik en lille million kroner, da hun gik på efterløn.

- Man skal have lov til at fortælle, at man føler sig uretfærdigt behandlet, eller at man kæmper nogle kampe, der er så voldsomme, at det er svært at have en hverdag - også selvom man er i sine følelsers vold, siger Yvonne Rasmussen.