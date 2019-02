Yvonne Bæk Rasmussen: - De prøver at lukke munden på mig

Kerteminde: Yvonne Bæk Rasmussen holder fast i, at hun ikke har gjort noget forkert, selvom Fyns Politi nu har valgt at sigte hende efter straffelovens paragraf 119a for et facebook-opslag, hun skrev, om tidligere unge og skolechef Dorte Dabelsteen.

- For min skyld må de gerne køre sagen, for der er ikke noget at komme efter. Tværtimod - jeg har ikke gjort noget forkert, siger Yvonne Rasmussen, der i facebook-opslaget blandt andet beskyldte Dorte Dabelsteen for at være medvirkende til, at borgere var døde førend nødvendigt.

Opslaget blev skrevet som en reaktion på, at Dorte Dabelsteen fik en lille million kroner med fra Kerteminde Kommune i ekstra løn og pension, da hun valgte at sige sit job op. De penge, mener Yvonne Rasmussen, burde være gået til kommunens skoler og de svageste stillede i stedet for at være endt i unge og skolechefens lommer.

- Nu prøver de at lukke munden på mig og få mig til at tie stile, men de er gået i ringen med den forkerte, og de kommer ikke ud uden, at jeg har vundet, siger Yvonne Rasmussen.