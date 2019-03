Yousee undskylder til Bodil og familien: Var for lang tid om at finde problemet

- Det er helt og holdent en fejl på vores side, at den fejlmelding, der kommer om lørdagen, ikke bliver koblet på, at der er et nødkaldeanlæg, og at det dermed er det en prioritering, at den her sag skal ordnes, siger han og fastslår, at Yousee har medarbejdere til at tage sig af akutte situationer.

Da hendes datter Jytte Kuhlmann ringede til Yousee, lød beskeden, at forbindelsen ville blive repareret til mandag den 25. marts - 9 dage senere, og at sagen ikke kunne prioriteres højere.

Mesinge: - Først og fremmest i forhold til kunden, så vil jeg gerne undskylde for de gener som kunden og hendes familie har været igennem. Jeg skal tilbage og undersøge konkret, hvad der er sket, siden der går så lang tid, fra fejlen indtraf, til at vi rent faktisk får diagnosticeret, hvad der er galt. Og det vil jeg selvfølgelig gerne undskylde overfor Bodil og for hendes datter Jytte på hele Yousees vegne, siger kundeservicechef ved Yousee, Rolf Adamson.

Et ødelagt kabel

I weekenden lavede Yousee driftsomlægning i området ved Bodil Kuhlmanns hjem, for at forbedre netværket. Og det var her fejlen opstod, fortæller kundeservicechef Rolf Adamson.

- Vi omlægger nogle forbindelser, og det har et kabel simpelthen ikke kunne tåle, og kablet går i stykker, siger han og fortæller, at det slet ikke var meningen, at Bodil Kuhlmann skulle bemærke omlægningen.

Han forklarer, at kablet er et blykabel af ældre dato, og er gået i stykker på grund af tæring og fugt. På kablet er der tre forbindelser, hvoraf de to af dem er Bodil Kuhlmanns. Den sidste forbindelse er inaktiv, og derfor er det kun Bodil Kuhlmann, der har været påvirket af nedbruddet.

Han fortæller, at teknikeren, der skulle komme tirsdag, var ude at besigtige skaden, men kunne se og måle sig frem til at skaden lå under jorden, og at han derfor skulle have fat i et gravehold til at grave kablet op, så Yousee kunne lægge 50 meter nyt kabel. Det arbejde forventes færdigt fredag.