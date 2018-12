Yogatræet åbner ved Kerteminde: Bettina tilbyder fordybelse midt i naturen

En mangeårig drøm går i opfyldelse for Bettina Westergaard, når hun først i det nye år åbner Yogatræet - et hus, hvor folk kan finde ro og fordybelse.

- I den forbindelse synes jeg også, at der var et behov for at kunne tilbyde mere - en mere helhedsorienteret indsats over for disse borgere, og så ville jeg også gerne have det ud af privaten og gøre det mere professionelt. Det var derfra, at ideen til huset oprindeligt udsprang, forklarer Bettina Westergaard og pointerer, at hun i øjeblikket ikke har nogen aftale med Kerteminde Kommune.

Han er uddannet hortonom, og hun er uddannet coach og pædagog. I de sidste seks år har de på deres planteskole også lavet forløb for Kerteminde Kommune til stressramte og folk, der har brug for at blive afklaret i forhold til arbejdsmarkedet.

Yogatræet er hendes lille oase - et hus bygget af en blanding af hamp og kalk og tilsat en god portion vilje og en del drømme. Et hus, hvor hun blandt andet vil tilbyde yoga og mindfulness.

Det er en mangeårig drøm for Bettina Westergaard, der nu bliver til virkelighed, når hun her i begyndelsen af det nye år åbner Yogatræet på Rynkeby Hestehave ved Kerteminde.

- Tanken med Yogatræet er også, at vi bor på landet og alligevel centralt fra Kerteminde, Langeskov og Odense, men vi kan tilbyde den her fordybelse i naturen, forklarer Bettina Westergaard.

- Jeg er superglad for, at det blev muligt med den bæredygtige løsning, fordi vi er økologer, har økologisk planteskole og lever så bæredygtigt som muligt, siger Bettina Westergaard.

Nytårsyoga og yoga til golfspillere

Fra 2. januar til og med 6. januar tilbyder Bettina Westergaard gratis nytårsyoga. Hver dag fra klokken 10 til 11.30.

- Så kan man komme og møde mig og se stedet. Man kan være med til at indvie stedet og hjælpe med til at give det nogle andre energier end det her knokle-energi. Det bliver skønt at få mennesker på besøg.

- Det bliver også godt for den enkelte at kunne få lov til at finde ro her efter julen og nytåret og lige få tænkt over: Hvad skal jeg i det næste år?

Det kræver forhåndstilmelding, hvis man gerne vil være med til nytårsyogaen. Du skal blot smide en sms på telefonnummer 26515050.

Den anden uge af januar begynder der yogahold gennem FOF.

Noget af det yoga, der i øjeblikket er efterspørgsel på, er golf-yoga.

- Lige nu er det ikke sæson for så meget golf, og der er mange mænd, der er godt stive i det, så de vil gerne have noget smidighed, fordybelse og balance. Så jeg vil gerne oprette sådan et hold hurtigst muligt.

Der skal blot være seks mænd, der vil være med, så opretter hun et hold, forklarer hun og pointerer, at hvis man har ønsker og er en flok på minimum seks, laver hun gerne småevents for venner og familie, som har lyst til at komme ud og lave noget yoga.