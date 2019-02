Workshop ved genrbrugspladsen i Kerteminde: Skræl en Skjorte - slagt en sweater

Kerteminde: Instruktør Lotte Helle står lørdag 9. februar kl. 9.30-14 klar til en dag med redesign og genanvendelse i genbrugspladsens undervisningslokale på Hindsholmvej 279 ved Kerteminde.

Budskabet er, at tøj der er for godt til at smide ud sagtens kan få nyt liv.

Deltagerne skaber noget nyt ud af det tøj, som de måske ellers ville smide ud eller sende til genbrug.

Og der er mange muligheder. Skjorter kan blive til en taske eller et par babybukser. Sweatre kan blive til handsker, tasker eller der kan broderes på dem, så de får nyt liv.

I løbet af dagen bliver der arbejdet med synål og symaskine.

Du medbringer tøj som du ikke har lyst til at smide ud, almindeligt sygrej og en symaskine. Underviseren sørger for inspiration og eventuelt ekstra materialer

Det koster 130 kroner at deltage, og du melder dig til på kerteminde@husflid eller 2341 0417.

Projektet er et samarbejde mellem Kerteminde Forsyning og Kerteminde Husflid.