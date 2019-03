Vrede Miss Chili-kunder advarer: - Hold fingrene langt væk fra Miss Chili

Pakker klar til at komme ud til kunder. Efter at have måttet tage afsked med 10 medarbejdere er Claus Thomasen nu alene om at styre butikken, svare på korrespondance og sende pakker ud til kunderne. Foto: Helle Nordström

På "Snydt af Miss Chili" på Facebook kan man læse mange vrede indlæg fra folk, der føler sig snydt af butiksindehaver Claus Thomsen. Michael Rowald har meldt ham til politiet.

Munkebo: "Han er fuld af dårlige undskyldninger." "Han er en svindler." "Han er så fyldt med løgn som en hest kan rende." "Milde himmel et fjols." Godt og vel 250 utilfredse kunder hos Miss Chili har fundet sammen på en facebookside med det korte og præcise navn "Snydt af Miss Chili". En af dem er Michael Rowald, der 17. september bestilte to par sko til en samlet pris på 350 kroner og fik bekræftelse på, at de ville komme i løbet af 14-20 dage. Den 22. november rykkede han for sin vare og fik besked om, at han ville have den i næste uge. Han ventede helt til den 3. december, inden han endnu engang rykkede. Den 7. december fik han svaret, at hans pakke ville blive efterlyst, og var den forsvundet, ville der blive sendt en ny pakke som han ville have i løbet af en uge eller halvanden.

Venter fortsat - på penge retur 19. december var Michael Rowald ved at være godt træt af at vente og rykkede igen. Nu blev han henvist til et opslag om lagerproblemer, der gjorde, at han ville få varen senest i uge 1. Tiden gik og intet skete, så 13. januar rykkede han igen: Giv mig min vare eller mine penge retur. Du har varen senest 1. februar, lød svaret. 10. februar var tålmodigheden løbet helt tør, og Michael Rowald skrev: Handlen annulleret, giv mig mine penge igen. Så lød svaret: Varen er på vej fra Tyskland. Vil du ikke have den. Nej, var svaret - nu har jeg ventet længe nok. Giv mig mine penge igen. Michael Rowald har dokumenteret det hele ved at lægge sin sms-korrespondace op på "Snydt af Miss Chili". - Jeg har endnu ikke set mine penge, så nu har jeg meldt Claus Thomsen for bedrageri. Jeg kan ikke rykke mere, for han har lukket for kommunikationen og blokeret mig fra sine sider, fortæller Michael Rowald. - Jeg havde handlet med Miss Chili en gang før, og da fik jeg en udmærket vare, omend leveringen var lidt langsom. Det gik jo altså skidt anden gang, og jeg kan garantere for, at der bliver ikke en tredje gang. Mit råd til andre skal være, at de skal holde fingrene langt væk fra Miss Chili.

160.000 tilfredse følgere på salgssiderne Claus Thomsen mener, at det er de vrede mennesker på Facebook, der førte til konkursen af hans ene firma i december. Det mener Michael Rowald ikke behøver at være hele sandheden. - Der er måske ikke noget at sige til, at han går konkurs, hvis det er den måde, han driver forretning på. Claus Thomsen mener, at langt de fleste af de kunder, der køber sko, støvler og tøj i prislaget 100-400 kroner er godt tilfredse. Han henviser til sine godt 160.000 følgere på salgssiderne på Facebook og. - I december 2018 gik det desværre galt, og jeg gik konkurs med det firma, ordrerne lå i. Jeg kunne have valgt at lade kunderne sejle deres egen sø i konkursboet. Men jeg har i stedet taget hver eneste ordre og ført det over i mit private firma og sørget for, at ingen gik glip af enten deres varer eller penge retur. Men det var en proces, der tog tid, og jeg er ikke helt i mål endnu.