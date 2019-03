Virksomheder må vente 87 dage på at få behandlet en byggesag

Opgørelsen af ventetider for byggesager for marts måned viser, at nu er det erhvervslivet, der må vente. Til gengæld er der kommet gang i godkendelsen af private byggerier.

Til gengæld er der godt nyt for private, der gerne vil bygge et en-familiehus. Her var ventetiden i sidste måned på 84 dage, og den er på bare en måned faldet til 25 dage.

Den gennemsnitlige ventetid for en virksomhed for at få behandlet en byggesag var i perioden 87 dage. Det er en kraftig forøgelse fra sidste måned, hvor virksomhederne i gennemsnit måtte vente i 41 dage.

Kerteminde Kommune har netop udgivet de gennemsnitlige ventetider for byggesager for perioden 16. februar til 15. marts, og i øjeblikket er det kommunens virksomheder, der får lov til at vente.

Kerteminde: Det går op og ned for ventetiderne i kommunens byggesagsafdeling , hvor en enkelt mand i øjeblikket kæmper for at komme bunkerne med byggeansøgninger til livs.

Lysere tider forude

Sidste år kunne Kerteminde Kommune ellers prale af at have en særdeles hurtig behandling af byggesager. I december tog det i gennemsnit 6,3 dage at godkende et en-familiehus, og erhvervssager blev i gennemsnit behandlet samme dag, de kom ind.

Sagsbehandlingstiden tog et ordentligt spring op ad, da byrådet sidste efterår først valgte at spare en af de fire medarbejdere, der behandler sagerne, væk. Og da to af de tilbageværende efterfølgende valgte at sige op, gik det helt galt.

Men der er lysere tider forude for både private og virksomheder, der tripper for at få spaden i jorden. Første april starter to nye sagsbehandlere til afløsning for de to, der sagde op. Og på byrådsmødet senere på ugen, skal byrådet beslutte, om de vil ansætte en ekstra medarbejder til erstatning for den medarbejder, de valgte at spare væk i efteråret.