Virksomheder må vente 43 dage: Først til efteråret vil kommunen leve op til egne mål for sagsbehandlingstider

Der ligger 446 byggesager og venter på at blive behandlet. Formand for arbejds- og erhvervsudvalget, Jens Gantriis, regner med, at kommunen kan leve op til egne servicemål engang til efteråret.

Kerteminde: Det går den forkerte vej for byggesagsbehandlingstiderne i Kerteminde Kommune, viser den månedlige opgørelser over ventetiderne på byggesagsområdet. I maj måned steg den gennemsnitlige tid for at behandle en erhvervssag fra 17 dage til 43 dage. Ventetiden i kategorien "Øvrige sager" blev mere end fordoblet fra 35 dage til 82. Og i "Forespørgsler" steg ventetiden fra 0 dage til til 57 dage. Som eneste lyspunkt faldt ventetiden på at få behandlet en byggesag for et en-familiehus fra 59 dage til 51 dage. Kerteminde Kommune har opstillet en række servicemål for, hvor hurtig borgerne skal have deres byggesager behandlet. Erhvervssager skal behandles på 14 dage, og i de tre andre kategorier har kommune 40 dage til at behandle byggesagerne. I ingen af kategorierne blev servicemålet overholdt. Alligevel er formand for arbejds- og erhvervsudvalget, Jens Gantriis ikke helt utilfreds. - Jeg har en rigtig god fornemmelse af, at der bliver knoklet for at nedbringe ventetiderne. Og de tiltag vi har taget, begynder at virke, siger Jens Gantriis.

446 byggesager venter Kommunen har ansat to nye medarbejdere pr. 1. april til at behandle byggesager, men netop foråret og den tidlige sommer er højsæson for byggesager. - Lige nu kommer der rigtigt mange sager ind, og det er jo dejligt, for det betyder, at der er gang i mange ting i Kerteminde Kommune, forklarer Jens Gantriis. - Hvornår forventer du, at I kan overholde jeres egne mål for, hvor hurtigt I skal behandle borgernes byggesager? - Det gør vi nok ikke før engang hen i efteråret. Vi mangler stadig en medarbejder, og der er jo en indkøringsfase for en ny medarbejder. I øjeblikket ligger der samlet 446 byggesager på kommunen og venter på at blive behandlet. - Jeg synes, det er vigtigt at påpege, at der bliver knoklet for at komme til bunds i sagerne. Vi er helt med på, at vi ikke er, der hvor vi skal være, men lige nu ser det ud som om, det går den rigtige vej, siger Jens Gantriis.