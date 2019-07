Vinterens udstilling: Se rødspætte i tre gange fire meter

Kerteminde: Fjord&Bælt gør meget ud af deres særudstillinger. I år har de ud over Livet i Døden præsenteret den store interaktive hvalvæg.

Til vinter dukker endnu en ny særudstilling op. Den hedder Fisk helt tæt på, og det bliver i høj grad tæt på.

- Vi præsenterer de 24 vigtigste danske fisk på fotostater i kæmpeformat, fortæller kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld.

- Det er billeder i ekstrem høj opløsning, så de kan tåle at blive forstørret så meget. Vi taler en rødspætte i tre gange fire meter. Og når fiskene kommer op i den størrelse, så kan man se ting, man slet ikke vidste eksisterede. Man kan for eksempel se, at fisk får skrammer og ar, lige som vi gør det, for det er et vildt og hårdt liv derude.