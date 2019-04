Munkebo: Morten og Tina Pliniussen er værter for et vinforedrag og en vinsmagning på Munkebo Bibliotek onsdag 3. april kl. 19-20.30. Her kan man høre om og smage på fire forskellige italienske rødvine fra forskellige vindistrikter i Italien.

Man kan også blive klogere på vinens historie i Italien og høre om druetyper og vinproduktion, og de to foredragsholdere supplerer med masser af billeder fra deres egne vinrejser.

Der er entre, som også inkluderer kaffe og kage.

