Vini Iuel sørger for julestemningen

Kerteminde: Lørdag 8. og søndag 9. december kan man opleve Vini Iuel i Anexet ved Lundsgaard Gods. Vini Iuel og kvartet spiller julen ind med Jazzy Christmas Concerts.

Det er fjerde år i træk, at Anexet inviterer indenfor til en hyggelig og traditionsrig weekend med jazzede julekoncerter fra Vini Iuel. Hun akkompagneres som sædvanligt af en julekvartet bestående af Morten Nordal, Chano Olskær, Guy Moscoso og Hans Mydtskov.

- Jeg elsker at få lov til at synge fra den amerikanske julesangskat sammen med min julekvartet, som har været med siden starten. Vi har et helt fantastisk samarbejde og har det rigtig sjovt med koncerterne. Den gode stemning, er jeg sikker på, folk kan mærke fra scenen, udtaler jazzsangerinden i en pressemeddelelse.

Inden koncerten lørdag serveres der kl. 18 middag i Cafe Agnes H. Middagsbillet kan købes sammen med koncertbilletten. Koncerten begynder kl. 20.

Søndag kan man fra kl. 13.30 nyde en frokosttallerken samt kaffe, hjemmebagte julekager og gløgg i Cafe Agnes H.