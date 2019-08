Vinderen af landsby-makeover 2019: Startede fra nul, men endte med stort fællesskab

Landsby-makeover 2019 skulle søndag have en vinder. Dommerkomitéen skulle på skift rundt til de fem landsbyer for at vurdere resultatet af de 10.000 kroner, hver by havde fået til at give byen en makeover. Et enigt dommerpanel udnævnte Salby til vinder.

Steen Hjorth fra Kerteminde Landsbyråd har været initiativtager til projektet. Han siger, at Salby vandt, fordi det lykkedes byen at aktivere et fællesskab.

- Salby startede på nul. Der var ingenting i byen, men det lykkedes i høj grad at aktivere byen omkring et fællesskab, og det har været et af kriterierne for at kunne vinde.