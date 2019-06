Konkurrence: Kerteminde Boldklub (KB) holder stor fodboldfest lørdag 22. juni, hvor klubben kan fejre, at den igen er tilbage i Fynserien efter 17 års fravær.

Med festen vil fodboldklubben også gerne hylde alle de frivillige, som har været hjulpet med til, at KB nu føler, at den kan afblæse en krise.

Du og en ledsager kan komme med til boldklubbens store fest, for Kerteminde Ugeavis har nemlig en billet, som giver adgang for to personer til festen, der foregår på boldklubbens anlæg og begynder klokken 19.

Billetten inkluderer til jer begge en tornados og en hjemmelavet pølse fra grillen, kartoffelsalat, mixsalat og flutes.

Øl og vand kan købes i fodboldbaren.

Hvis du vil med til festen, skal du senest torsdag den 20. juni klokken 12 sende en mail til kuakonkurrence@jfmedier.dk. Her skal du give os svaret på, hvornår Kerteminde Boldklub sidst spillede i Fynserien.

I mailen skal du også oplyse, hvordan vi får fat i dig, hvis du er den heldige vinder. Vinderen får nemlig direkte besked over telefonen.