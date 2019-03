Vind billetter til comedy-show: Hvam og Øgendahl på samme scene

Nordøstfyn: Frank Hvam og Mick Øgendahl på samme scene er en kombi, der ikke er mange, der har set før: Klovnen fra Viborg og den væksthæmmede fra Falster, som de to komikere omtaler sig selv.

Minus og minus giver som bekendt plus, og sammen tager de to nu på stand-up-tour med showet "Det gode selskab.".

På deres tur rundt i det danske land er det lykkes Red Barnet Kerteminde at få dem til at gøre holdt på Kerteminde Efterskole den 20. marts, og der er ganske få billetter tilbage på www.billet.dk, hvor billetterne sælges.

Du kan dog også prøve at vinde billetter til showet. Kerteminde Ugeavis ligger nemlig inde på med to billetter til to showet. De kan blive dine. Det eneste, du skal gøre, er at sende avisen en mail på kuakonkurrence@jfmedier.dk, hvor du fortæller os, hvad komikernes show hedder.

Vi skal have din mail senest fredag 15. marts klokken 12. Du skal i din mail huske at oplyse os om dine kontaktoplysninger, da vi ringer dig op, hvis du er den heldige vinder.

Om det show, som de to komikere har skruet sammen, fortæller de selv, at de hygger sig rigtigt godt i hinandens selskab.

- Vi er begge mænd, hvide, hetroseksuelle og født på landet - det giver faktisk en del at snakke om - og en del at være bange for, fortæller Frank Hvam i en pressemeddelelse.

- Frank prøver at sige noget klogt, mens jeg mere koncentrerer mig om at være sjov. På den måde supplerer vi hinanden godt, understreger Mick Øgendahl.

- Gå med åbent sind ind til denne specielle cocktail, hvor der både bliver skudt med bazooka og kastet med knaldperler. Et show, hvor man skal regne med at have ekstra bukser med - eller acceptere at sidde i voksen-ble. Kort sagt: Det bliver pisse sjovt, tilføjer Øgendahl.

Det mener Frank Hvam også.