Langeskov: Nu kan du gå til e-sport gennem BR66 i Langeskov.

Onsdag 9. januar holder klubben et opstartsmøde for potientielle spillere. Det foregår i Langeskov Idrætscenter e-sport-lokalet på Børemosen.

Mødet begynder klokken 19.

Med BR66-e-sport får du blandt andet mulighed for at træne i et lokalt fællesskab omkring din e-sport. Du får også trænet din udholdenhed gennem fysiske aktiviteter og en sundere livsstil, og du får styrket dine koncentrations -, koordinations - og reaktionsevner.

Der bliver trænet på faste dage, og der er mulighed for individuel træninger og holdtræning. Alle kan være med - både nybegyndere, øvede og elite af begge køn. /mlfa