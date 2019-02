Vil undersøge fælleskørsel: Det tager en skoledag at komme til tandlæge

- Men det er ikke kun flygtningebørn, der har det svært. Mange andre forældre uden bil har også svært ved at komme til Langeskov. Det er for eksempel utrolig vanskeligt at komme med offentlig transport fra Munkebo til Langeskov. Det tager jo en hel skoledag at komme til skoletandplejen. Den tid kunne bruges meget bedre i skolen, fortæller hun.

- Det er meget, meget svært for mange af vores flygtningebørn at komme til tandplejen i Langeskov. Ofte er der nogle søde frivillige, der tilbyder at køre, men det at være frivillig er jo ikke det samme som at være taxa, fortæller hun og fortsætter:

Nordøstfyn: Siden børnetandplejen blev samlet i Langeskov, har flere bil-løse familier fra Kerteminde og Munkebo kæmpet en kamp med at få poderne fragtet ind i tandlægestolen, for det tager det meste af en skoledag at køre med bussen til Langeskov og retur igen.

Afgørende at forældrene er med

Foreningen LINK har derfor anmodet politikerne i børn- og skoleudvalget om at undersøge muligheden for at få organiseret noget fælleskørsel:

- Så svært kan det vel heller ikke være at samle børnene for eksempel klassevis. Førhen kom børn til skoletandplejen klassevis, og så var det ordnet. Det behøver ikke at være en bus, man kunne måske benytte sig af teletaxa eller lignende, for det skal jo helst ikke koste en bondegård.

Det er formand for udvalget Jutta Lundqvist (Ø) enig i:

- Vi ved godt, at børnetandplejen i Langeskov har ufatteligt travlt, men nu vil vi spørge, om man eventuelt kunne lave nogle koncentrationer af indkaldelser, hvor det er børn fra det samme område, der tager afsted sammen.

Den forespørgsel svarer overtandlæge Helle Poulsen gerne på i avisen:

- Vi kan ikke bare samle børnene som førhen. Det ville være imod de kliniske retningslinjer. I dag bliver børnene kaldt ind efter individuelle vurderinger af, hvad hvert enkelt barn har brug for, fortæller hun.

Desuden understreger hun vigtigheden af, at forældrene følges med børnene til tandlægen:

- Det er vigtigt for os at have forældrene med. Børnetandpleje er i dag kompetenceudvikling af både børn og forældre. For det er trods alt forældrenes ansvar, at børnene lærer at passe på deres tænder.