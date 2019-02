Vil du være demensven?

Kerteminde: Vil du være med til at udbrede viden om demens og nedbryde tabuer, så der skabes større tolerance og forståelse for mennesker med demens?

Vil du være med til at fortælle, at demens er ikke en naturlig del af alderdommen, men skyldes sygdom i hjernen? At mennesker med demens mister mere og andet end hukommelsen. Og at det er muligt at leve et godt liv med demens.

Så er rollen som Demensven instruktør måske noget for dig. Sammen med Alzheimerforeningen holdes der kursusdag for Demensven instruktører torsdag 28. februar i Munkebo Idrætscenter kl. 9.30-15.30.

For yderligere oplysninger og tilmelding kontakt: Faglig koordinator på demensområdet Rikke Solberg på tlf. 6515 2221 senest 8. februar.