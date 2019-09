Vikingeskibet Ladbydragen får 10.000 kroner i støtte

Kerteminde: Humøret var højt, da Ladby Skibslaug modtog 10.000 kroner fra Danske Bank Fyn Fonden.

Pengene skal gå til udrustning af Ladbydragen fra Vikingemuseet Ladby.

Overrækkelsen foregik derfor også på skibet. Filialdirektør Asbjørn Wieland Christiansen fra Danske Bank i Kerteminde repræsenterede Danske Bank Fyn Fonden og lagde i sin tale vægt på, at begrundelsen for at donere penge til skibslavet er, at lavet består af frivillige, der bruger og gennem flere år har brugt en del af deres fritid på med stor entusiasme og engagement at bygge, vedligeholde og sejle skibet Ladbydragen.

I år har skibet for første gang været på togt, og det kræver meget udstyr at sejle et par uger med en snes personer, så pengene skal blandt andet bruges til at udruste skibet endnu bedre.

Efter overrækkelsen blev der skålet i mjød, og Ladbydragen blev roet mod Kølstrup, og så gik det i flyvende fart med sejlet oppe tilbage til museet.