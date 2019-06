Kerteminde: Vikingemuseet Ladby viser fra fredag 7. juni og et år frem udstillingen "Vikinger i krig".

På udstillingen kan man se våben, læderede kranier og andre enestående fund fra vikingetiden.

Ladbykongen blev omkring 925 begravet i sit prægtige gravskib med talrige gravgaver heriblandt våben som skjold, pile og økse. Hvem Ladbykongen var, og hvordan hans liv udfoldede sig, ved man ikke.

Man ved heller ikke, om han i samtiden var kendt som en fredelig eller krigerisk fyrste.

Ud fra et blik på vikingetidens samfund kan arkæologer dog sige, at det er utænkeligt, at en mægtig mand som Ladbykongen ikke siden barnsben har kendt til våbenbrug og været trænet inden for tidens kampkunst.

Udstillingen belyser et kapitel af "Ladbykongens Verden" og har til formål - udover at udstille nogle af vikingernes prægtige våben - også at sætte spørgsmålstegn ved vores fastforankrede viden om vikingerne og forhåbentlig pirre til en ny nysgerrighed om emnet.

Udstillingen er blevet til i samarbejde med Langelands Museum, der venligst har udlånt genstande hertil.