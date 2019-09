Viceborgmesteren stemte nej til asfaltering: - Vi kan bruge pengene bedre

Renæssancehavnen skal asfalteres, men det er ikke med viceborgmester Hans Luunbjergs gode vilje. Han synes, at pengene kunne bruges anderledes, og at der skulle være fundet en løsning i samarbejde med Realdania.

- Jeg ville aldrig stemme for en asfaltering af hele Renæssancehavnen, men det er ikke en langsigtet løsning med brosten for enden. Så stopper diskussionen jo ikke.

Hans Luunbjerg tror ikke, at den valgte løsning lægger en dæmper på diskussionen.

- Realdania hjalp os med at etablere brostenene i 2013, og de var villige til at støtte økonomisk, hvis vi lagde stokhuggede brosten, som støjer mindre. Jeg synes, at det er ærgerligt, at vi ikke kunne finde en løsning i samarbejde med dem, og jeg kan godt frygte for vores samarbejde med dem fremover.

Han uddyber ligeledes, at han synes, at der skulle være fundet en løsning i samarbejde med Realdania.

- Jeg kan ikke gøre noget ved det, og det er blevet, som det er, men mit primære argument er, at vi kan bruge de 5, 6, 700.000, det nu koster bedre, og derfor stemte jeg imod asfalteringen, lyder det fra Hans Luunbjerg (V).

Asfalteringen af Renæssancehavnen af en realitet, og dermed må brostenene lade livet. Det blev bestemt på et byrådsmøde torsdag. Men det var ikke en beslutning, der var enighed om. Viceborgmesteren stemte nemlig imod.

Vi gambler med borgernes penge

Terje Pedersen (DF), medlem af økonomiudvalget, synes heller ikke, at den valgte løsning er god. Han stemte for at asfaltere hele strækningen.

- Vi skal stoppe med at eksperimentere og gamble med borgernes penge. Vi ved ikke, hvad det koster at vedligeholde brostensstykket, men det er i hvert fald dyrere end asfalt. Den ukendte udgift kunne vi bruge på velfærdsområdet, hvor vi sparer rigtig meget for tiden.

Det vides ikke endnu, hvornår asfalteringen starter.