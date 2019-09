Viceborgmester forudser ny sparerunde: Håber ikke der skal fyres

- Vi kommer nok til at finde besparelser frem af hatten i 11. time, forudser viceborgmester Hans Luunbjerg (V) om dette års budgetlægning. Og så er han selv klar med en udgift: Han vil have de grønne områder passet igen.

- Først den 25. september, hvor der er budgetseminar, får vi et overblik over situationen, og vi får direktionens budgetforslag-Først derefter kan vi gå i gang med at få noget til at hænge sammen.

Hans Luunbjerg gruer for, at det hele skal klares på ganske få dage.

- Jeg er bange for, at vi bliver tvunget til at finde besparelser op af hatten i 11. time, og det bryder jeg mig ikke meget om.

Nordøstfyn: - Jeg ved jo ikke noget med sikkerhed endnu, men min mavefornemmelse siger mig, at vi ikke slipper for endnu en omgang besparelser i år.

Sygefraværet skal ned

Hans Luunbjerg kommer endda til budgetforhandlingerne med et ønske om at slette en besparelse fra sidste år - og altså øge udgifterne:

- Besparelserne på det grønne område er en af de ting, jeg gerne vil have taget op. Jeg møder så mange mennesker, der siger til mig, at det må vi se at få bragt i orden igen. Så jeg synes, vi skal tage en snak om, hvorvidt vi synes, at der er det serviceniveau, vi vil have i fremtiden.

Hans Luunbjerg håber på, at den - måske - forestående sparerunde kan klares uden, at der skal fyres folk.

- Vi har de sidste par år sagt, at vi kan ikke gøre noget ved sygefraværet så længe, vi har de store fyringsrunder. Men det er et område, vi i hvert fald skal have gjort noget ved. Vi skal have investeret i at få bragt sygefraværet ned.

- Vi ved jo, at der er nabokommuner, der har taget initiativer, der faktisk virker, og jeg kan godt lide den der med at lære af andre, der rent faktisk har haft succes.