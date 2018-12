Viby: Julefællesspisning i forsamlingshuset

Viby: Har du lyst til lidt mere jul i december, så vil Viby Sogneforening gerne invitere til fællesspisning i Viby Forsamlingshus fredag den 14. december.

Arrangementet begynder klokken 18.

Her vil der være julepyntede borde, juletræ og godter til børnene. Der vil blive sunget en julesang eller to, så alle kan komme i den rette julestemning. Det er heller ikke utænkeligt, at der vil danset om juletræ.

Sogneforeningen opfordrer alle til at medbringe en ting til juletræet. Pris for at spise med er 90 kroner. Børne fra seks til 14 år skal betale 45 kroner, mens børn under seks år er gratis.

Tilmelding skal ske til Poul Juel Winther seneste 9. december - på telefon 23452851. Send gerne en SMS eller send en mail på mipo.winther@mail.tele.dk.

Inden fællesspisningen er der simretid i Viby Kirke klokken 17, hvor der er tid til ro og fordybelse./mlfa