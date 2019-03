På sidste byrådsmøde blev der bevilget 150.000 kroner i tilskud til et infohus på Munkebo Bakke. Projektet er stadig ikke endeligt godkendt, men de frivillige er allerede i starthullerne - klar til at gå i gang.

- Vi tripper for at komme i gang, men der er nogle formelle godkendelser, der skal være i orden først.

Munkebo: På byrådsmødet i februar besluttede et flertal i et splittet byråd at give et tilskud på 150.000 kroner til den selvejende institution Munkebo Bakke til materialer til et infohus med toilet på bakken.

Lokale tilbyder arbejdskraft

Ud over de 150.000 kroner i tilskud fra Kerteminde Kommune skal de frivillige nu ud at finde resten af beløbet til at finansiere infohuset.

- Vi skal ud og søge nogle fonde, hvor meget ved vi ikke endnu. Beløbet skal vi lige have regnet lidt på, når vi får nogle tilbud ind - først og fremmest på materialer, for den frivillige arbejdskraft er jo gratis. Men det er ikke alt, vi kan lave med frivillig arbejdskraft. Der er noget vvs-arbejde og noget kloakarbejde, som vi skal have professionelle til at lave, siger Palle Hansborg-Sørensen.

Han fortæller, at det primært er folk nede fra Kulturhuset i Munkebo, der stiller med arbejdskraft.

- Men der er faktisk en hel del andre, både lokale firmaer, men også privatpersoner, der har sagt til os, at vi bare skal kalde på dem, så kommer de.

Han tør endnu ikke sætte en tidshorisont på, hvornår man regner med, at der står et færdigt infohus.

- Men vi er i starthullerne - klar til at gå i gang.