Venstre i Kerteminde: - Formandskrigen er ren underholdning for vores konkurrenter

- Få afsluttet formandskampen på de indre linjer, så vi kan komme igang med at lave politik og ikke blot være ren underholdning for politiske modstandere. Nogenlunde sådan lyder opfordringen fra Kertemindes delegerede Venstrefolk frem mod partiets landsmøde.

- Jeg vil ikke ud med, hvem jeg stemmer på. Vi skal have det her klappet af, og så må vi kigge fremad, som det så smukt hedder.

- Men jeg synes, det er en skam med al den mediebevågenhed. De gule bjælker er jo ikke andet end underholdningsværdi for vores politiske konkurrenter. Så længe, vi snakker om det her personfnidder, så snakker vi ikke politik, og det er derfor, jeg meldte mig ind i Venstre.

- Jeg kan sige så meget, at jeg for en gangs skyld skal til landsmøde. Det er ikke hver gang, siger han.

Hans Luunbjerg er 1. viceborgmester i Kerteminde og er en af de delegerede her fra kommunen.

Men intet er afgjort før Venstres landsmøde. Her skal de delegerede stemme, og den, der vinder den afstemning, vinder formandsskabet.

Baglandet holder møder på kryds og tværs, men det har været småt med officielle udmeldinger. Kun Region Midtjylland har meldt ud, at de gerne så formandskabet udskiftet.

Nuværende formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen er begge blevet opfordret til at træde tilbage og give plads til andre kandidater.

- Vi holder tæt

Cirka det samme gør sig gældende for Ole Holst, der er formand for Venstre i Kerteminde. Han er også én af de delegerede med en magt til at stemme på den, han synes skal overtage roret i Venstre frem mod næste valg.

- Jeg synes, det er ærgerligt og træls, at vi står i den her situation, men det er jo forventeligt, når vi har en formand og en næstformand, der ikke er på bølgelængde, siger han.

Ole Holst ved godt, hvad han synes om formandsskabet.

- Vi har holdt møder i Region Syd, og vi har besluttet os for, hvad standpunktet er. Men vi har selvfølgelig aftalt at holde tæt, siger han.

Landsmødet var egentlig kalendersat til at foregå den 16. november, men grundet den tumultariske situation med formanden og næstformanden, vil mødet højst sandsynligt blive rykket frem - efter sigende til den 21. september.