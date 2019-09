Venstre har mistet medlemmer på Løkke-balladen: Nye vil melde sig ind, nu hvor Lars Løkke er væk

Kerteminde: Venstre-folkene i Kerteminde er trofaste, og balladen omkring Lars Løkke har ikke fået medlemmerne til i større tal at søge mod udgangen.

Indtil videre er der tre ud af cirka 140 medlemmer, der har meldt sig ud ovenpå formands-balladen.

- Jeg har hørt fra to af dem, og de har sagt, at de ikke er enige, eller de er skuffede over det, der er sket - de er i hvert fald utilfredse, fortæller formand for Venstre i Kerteminde Ole Holst, der omvendt forventer, at der er folk, der vil melde sig ind i partiforeningen, nu Lars Løkke ikke længere er formand.

- Der er potentielle medlemmer, som har sagt, at de ikke ønsker at være medlem af Venstre, så lang tid Lars Løkke er formand, siger Ole Holst, der peger på Lars Løkkes "sager" som en grund til, at folk har undladt at melde sig ind i Venstre.

Og formanden forventer, at en del af dem, der har holdt sig tilbage på grund af Lars Løkke, nu vil være klar til at melde sig ind i partiet.