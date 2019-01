Venstre: Vi advarede om regnefejl på pasningsområdet

Hverken Jutta Lundqvist (Ø) eller nogle andre byrådsmedlemmer husker, at Venstre påpegede regnefejlen på pasningsområdet under budgetforhandlingerne for tre måneder siden. Foto: Helle Kryger

Byrådet besluttede torsdag at rette op på en regnefejl begået under budgetforhandlingerne. Tilfører knap en million til pasningområdet i 2019

Kerteminde: En regnedreng- eller pige hos Kerteminde Kommune må have røde ører, efter at det i denne uge kom frem i offentlighedens spotlys, at der på pasningsområdet skal tilbageføres knap en million kroner i 2019 og 1,4 millioner til og med 2022. Det sker kun tre måneder efter, at budgetforliget med en lang række besparelser er indgået. Administrationen havde nemlig glemt, at for hver gang politikerne sparer fire kroner på børnepasning, går kun de tre kroner til kommunen. Den sidste krone går til at sætte takster på børnepasning ned. Under torsdagens byrådsmøde var der fuld enighed om, at fejlen hurtigst muligt skal rettes. Det kom dog også frem, at partiet Venstre flere gange havde forsøgt at advare byrådskollegerne: - Inden vi blev smidt ud af forhandlingslokalet dengang, sagde vi faktisk: Har vi nu husket den der forældrebetaling? Men vi sad selvfølgelig også nede i den billige ende, lød det lidt sarkastisk fra Hans Luunbjerg (V).

Fejlen må repareres Flere gav ham svar på tiltale. Blandt andre Jesper Hempler (SF) - Jeg mindes ikke, at nogen fik at vide, de skulle forlade forhandlingerne. I valgte selv at gå. - Vi er allesammen fælles om det her. Hvis I vidste, der var sket en fejl, skulle I jo have gjort opmærksom på det, så vi andre kunne forstå det. Der er sket en regnefejl. Det må vi acceptere og få repareret. Vi tør godt tage ansvaret, sagde han. De røde ører var angiveligt til stede under byrådsmødet. Jutta Lundqvist (Ø), der er formand for børn- og skoleudvalget måtte i hvert tilfælde anmode sine byrådskolleger om at skrue ned for retorikken: - Det er jo ikke os, man skyder på ved det her. Det er faktisk de embedsfolk, der sidder her i lokalet sammen med os, sagde hun. Efter en del mundhuggeri, enedes forsamlingen om at tilføre i første omgang 900.000 kroner til pasningsområdet i 2019. De følgende tre år 1,4 millioner om året.

- Nu hidser jeg mig altså op Sagen var dog ikke den eneste, der gav politikerne panderynker under mødet. Kerteminde Kommune har nemlig sammen med 20 andre kommuner i landet lagt sag an mod staten for at have mistet 30 millioner i refusion om året siden 2017. - Kerteminde Kommune har tabt 30 millioner på det her, men det er kun 17 millioner, vi kan gøre krav på på grund af forældelsesfristen. Når pengene skal den ene vej er det med dags dato, når de skal tilbage igen, kan det åbentbart ikke lade sig gøre, sagde borgmester Kasper Olesen (S). Jesper Hemplers (SF) temperament kom på lidt af en prøve, da han fulgte op med en røffel til både pressen og Christiansborg: - Det her udligningssystem har efterhånden spillet fallit. Det bliver bare skævere og skævere, og det er også noget af det, der gør gabet mellem os og borgerne større og større. Hvordan fanden skal man forstå, at vi bare bliver ved med at spare og spare, når man gang på gang må høre fra Christiansborg, at det går bedre og bedre i Danmark. - Dét kunne man godt ønske sig, at pressen ville sætte noget mere fokus på, frem for den ene enkeltsag efter den anden. Ja, undskyld, men nu hidser jeg mig altså op.