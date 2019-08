Vaskeægte ildsjæl indstillet til Bland dig Prisen: Anne kæmper for Langeskov

Anne Fiber kæmper for forbedre sit lokalsamfund. Hun har kæmpet for togstoppet i Langeskov. Hun har været med til at sikre fibernet, og hun tager nu nogle kampe som lokalpolitiker. Derfor er hun nu indstillet til Bland dig Prisen 2019.

- Jeg sagde heller ikke ret meget til det møde, men da jeg kom hjem, var jeg nødt til at spørge, om det var okay, at jeg trak i land.

Sådan lød løftet fra Anne Fiber til sin mand, Tommy, da hun gik ud af døren for at deltage i den stiftende generalforsamling for Østfyns Pendlerklub.

Det skal være godt at være borger i Langeskov

Egentlig synes Anne Fiber ikke, at hun tidligere har haft for vane at blande sig.

- Men jeg er nok hende, der er impulsiv og siger: Ja, det skal jeg nok gøre. Særligt når det gælder udvikling og forandring, understreger hun og føler sig meget rørt over, at hun nu er indstillet til prisen, der uddeles på Fyens Stiftstidendes Folkemøde i september.

37-årige Anne Fiber mener også, at hun blander sig mere, efter hun og hendes familie har fået en fast base i Langeskov.

Familien er tilflyttere til byen. Hendes mand er fra Fyn, mens hun oprindeligt er fra Sjælland.

- Jeg synes egentlig, at jeg tidligere har gjort en dyd ud af, at jeg ikke blandede mig, funderer hun og husker kun, at hun i sin gymnasietid kæmpede for, at gymnasiet fik et skoleblad.

Nu blander hun sig for, at det skal være bedre at være borger i Langeskov.