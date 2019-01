Varsel om højvande - igen: Kommune og beredskab følger prognoser tæt

Nordøstfyn: Natten til onsdag ser det endnu engang vådt ud for husejere, der bor i områder, der er truede af oversvømmelse.

DMI varsler igen forhøjet vandstand - kun en uge efter, at der i Kerteminde blev målt en forhøjet vandstand på 1,24 meter.

Lige nu ser det ifølge prognoserne ud til, at vandstanden topper i Kerteminde Havn tidligt onsdag morgen omkring klokken 4 med 1,26 meter over normal vandstand.

I sidste uge forberedte Kerteminde Kommune sig på vandet ved at lave barrierer med presenning og grus flere steder, og der blev lagt sandsække og grus ud til borgerne. Også Beredskab Fyn var på banen og lagde deres watertube langs Dosseringen, hvor vandet stiger mest, fordi området er i direkte kontakt med havet.

Hos Beredskab Fyn og Kerteminde Kommune følger man også denne gang prognosernes udvikling.

- Prognosen siger højvande lige nu, men vi venter lige og ser. Men generelt når prognosen kommer op omkring 1,20, 1,40 så begynder vi at sætte i værk. Lige nu ser prognosen ud til at være der, men vi starter først en 12 timer i forvejen, siger Michael Timm, leder af Park, Vej og Havne i Kerteminde Kommune.

- I løbet af i morgen (tirsdag red.) vurderer vi på, hvordan prognoserne ser ud, hvis de stadig holder i morgen, så vil vi begynde at gøre noget i morgen eftermiddag. Så begynder vi at gøre klar.

Allerede nu oplyser kommunen, at borgere kan hente sandsække tirsdag mellem klokken 7.00 og 15.00 på Materialegården, Kohaven 8 i Kerteminde.

Watertuben, der blev lagt ud langs Dosseringen i sidste uge, viste sig - heldigvis - ikke at være nødvendig.

- Men der var andre steder, der kom til at lide. Inde i bunden af Kerteminde Nor inde ved Munkebo, var der en del sommerhuse, der fik vand. Vi kan ikke sikre alle steder, hele vejen rundt. Så skulle man jo have haft en sluse, siger Michael Timm.