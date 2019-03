Vaffelhus åbner lørdag: Indleder sæson med egen sang og 'Kerteminde special'

Kerteminde: Foråret banker på, og i næste uge lover meteorologerne to-cifrede varmegrader.

Så det er ikke et sekund for tidligt, at Vaffelhuset slår dørene op til en ny sæson lørdag den 23. marts klokken 11.

Her står der 'Kerteminde Special' og 'Half/Half-isvafler' på menuen.

I anledning af åbningsdagen håber Vaffelhuset, at alle gæster vil synge med på husets egen sang, der er skrevet af Svend Norup og Peter Bom.

Og forår eller ej - i Vaffelhuset ser man frem til næste "istid". /exp