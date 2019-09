Værsgo - ny livsstilbutik i Langeskov: Dorte åbner 'Oh Deer - By Haugaard'

Dorte Haugaard Christensen fra Skellerup har netop åbnet forretning i Langeskov Centret. Hun fortsætter med at have sit fuldtidsarbejde som arbejdsmiljøchef, men glæder sig til at pleje forretningen, som er en drøm for hende.

Langeskov: - Den gode check er ikke alting. Det må også gerne være lidt sjovt. Jeg er lidt som en elefant i et glasbur.

Sådan siger 46-årige Dorte Haugaard Christensen, der netop har åbnet livsstilsforretningen "Oh Deer - By Haugaard" i Langeskov Centret.

Forretningen er en drøm for hende. En af dem, hvor der er tænkt: Det er nu eller aldrig.

Dorte Haugaard Christensen, der til dagligt bor i Skellerup og har et fuldtidsarbejde som arbejdsmiljøchef ved Riwal Danmark A/S i Odense, har siden 2012 også haft webshop, hvor hun har solgt livsstilsprodukter.

De seneste år har hun bare drømt om, at den shop skulle ud og være en rigtig butik med en lidt bedre webshop ved siden af.

Nu gør hun det så.

- Det er lidt en baby, jeg har fået lov til at få, siger hun og kigger smilende på sin mand, Anders, som har bakket hende fuldt op i, at det var nu, hun skulle realisere sin drøm om at få forretning.

Dorte Haugaard Christensen fortæller, at der ikke er en rød tråd i de produkter, hun har på hylderne.

- Det skal bare føles godt i min mave, og jeg vil gerne finde noget, som det ikke er muligt at finde andre steder, så folk også tænker, at det ikke er nødvendigt at køre til Nyborg eller Odense, fastslår hun.

Udover nye varer sælger butikken også loppefund.

- Butikken er ligesom vores eget hjem - en blanding mellem nyt og gammelt. Sådan kan jeg godt lide det. Jeg er slet ikke til det helt stilrene med glasborde og sådan, ler hun.

Her i begyndelsen arbejder Dorte Haugaard Christensen med "foreløbige åbningstider." Det vil sige, at hun har åbent torsdag, fredag og lørdag.

Torsdag og fredag er der åbent i forretningen fra klokken 14.30, mens det om lørdagen er fra klokken 9.

- Jeg har flyttet lidt rundt på mine arbejdstimer mandag til onsdag, så jeg har nogle flere timer at lægge i forretningen de andre dage, fortæller hun.

Selv om Dorte Haugaard Christensen de seneste dage har arbejdet til klokken 22 for at være klar til, at hun kunne åbne sin forretning, føler hun sig fuld af overskud.

- Jeg føler allerede, at jeg har gjort noget rigtigt.