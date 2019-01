Uventet benspænd: Edderfugle har ædt halvedelen af Hecters muslingeprojekt

Muslingeprojektet i Kertemindebugten gik rigtig fint - indtil edderfuglene fik øje på den lækre buffet. Det kom til at koste fem tons yngel. Så Mads Hecters næste store opgave bliver at sikre anlægget mod de sultne edderfugle

Mads Hecters plan var så, at de andre fem tons yngel skulle blive siddende på yngellinerne for at se, hvor meget de kunne vokse uden at putte dem i strømpe - fordi den del af arbejdet er temmelig tidskrævende.

Edderfuglene lader sig ikke skræmme væk, så næste projekt for Mads Hecter er at finde en løsning, der kan holde anlægget edderfugle-frit.

- Det er ikke en ukendt problematik, at edderfugle går målrettet efter linemuslinger. Men jeg havde ikke forventet, at et par hundrede 100 fugle kunne spise og afrive fem tons muslinger på få uger, beklager han.

Først kom der nogle stykker, og da de godt kunne lide den buffet, Mads Hecter havde anrettet, hentede de vennerne, og det endte med at et par 100 edderfugle tog fast bopæl ved muslingeanlægget.

- Og så var det, at edderfuglene fik øje på dem og begyndte at spise løs, konstaterer han.

Supplerer muslinger med sukkertang

Med edderfuglenes store indhug i høsten - de har nemlig også "guffet" lidt af dem, der hænger i strømper - bliver der i år ikke muslinger nok til de investeringer, det kræver at sælge dem i fersk form. derfor er Mads Hecter sammen med Munkebo Seafood i gang med en forsøgsproduktion af lækre små Kerteminde-muslinger på dåse.

- Og da der er stor efterspørgsel på danske økologiske blåmuslinger i udlandet arbejder jeg målrettet på at få anlægget omlagt til økologi, fortæller han.

Med den streg i regningen, edderfuglene har givet projektet, har Mads Hecter fremskyndet sin ide om også at producere tang på liner - for at sprede risikoen, så nu er der sukkertang på nogle af produktionslinerne i anlægget.

- Produktion af sukkertang er meget på forsøgsbasis, og det er lidt af en videnskab at lave liner med tang, så vi har et samarbejde med blandt andet DTU Aqua. Der går nok et års tid, før vi har noget fornuftigt der, men det er med at være blandt de første, for der er et stort marked for det. Der bliver et kæmpe marked for blandt andet produkter til veganerkost.