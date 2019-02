Utrygge beboere: Vi bliver spærret inde af kloakarbejde

Beboere i Kirsebærhaven frygter, at hverken brand- eller redningskøretøjer kan komme ind, når forsyningen lukker vænget af for kloakarbejde

Rynkeby: De er yderst tålmodige i Rynkeby. De har udstået talrige måneder med omkørsler og vejarbejde. Men på Kirsebærhaven - et lukket parcelhusvænge med en privat børnehave i midten - er grænsen ved at være nået for beboerne. De har netop fået at vide, at de snart bliver lukket fuldstændig inde.

Fra uge 10 og en uge frem lukkes indkørslen til vænget for al andet trafik end cyklister og gående. Det har fået flere beboere til at frygte, hvad der sker, hvis der udbryder brand, eller hvis der bliver behov for en ambulance. Heriblandt Pia Nielsen, der bor på Kirsebærhaven 4:

- Vi føler os fuldstændig afspærret. Der er vel 25 husstande, hvad hvis der udbryder en brand? Og vi har også hjertepatienter iblandt. Godt nok kan ambulancereddere løbe langt, men når det kommer til hjertepatienter tæller hvert sekund, fortæller hun.

Søndag mødes flere af beboerne for at drøfte situationen. Flere har allerede været i kontakt med myndighederne.

Flere af beboerne føler sig også dårligt oplyst:

- Hovedproblemet er simpelthen manglende information fra forsyningen. Vi ved, at tidsplanen er skredet voldsomt, men vi ved for eksempel ikke hvor længe, der skal være spærret af her i foråret, fortæller hun.