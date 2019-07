Utilfredshed hos butikkerne: - Kirsebærformanden skal ikke være så lukket

Formand erkender problemer

Kritikken bliver erkendt af Kirsebærfestivalens formand. Det er Erik H. Jørgensen, der har haft den rolle siden sidste år. Og han indrømmer, at der skal ske forbedringer til næste år. - Der har naturligvis været noget kritik, og den tager jeg til mig. Jeg har ansvaret for, at festivalen bliver afviklet under gode former. Der er nogle ting, vi kan lære af, og det vil jeg gerne. Den læring tager jeg med videre til næste år, siger han. Han har en forståelse for de butikker på Langegade, der har følt sig ekskluderet. Det vil han helt konkret imødegå næste år gennem dialog. Derfor ønsker Erik H. Jørgensens, at et medlem fra Cityforeningen skal med i Kirsebærfestivalbestyrelsen. - Med det samme kritikken kom, gik jeg op til butikkerne, og vi blev enige om, at vi skal finde en løsning. Vi skal have møde med dem om, hvordan vi imødekommer butikkernes krav. Det er et must med dialog mellem Cityforeningen og kirsebærfestivalen, siger Erik H. Jørgensen.