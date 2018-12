Urup Dam-projektet er i mål: Nu er mosen overgivet til orkideer, nattergale, grå køer og tusindvis af besøgende

- Der er på de 15-20 hektar moseområde cirka 400 forskellige plantearter, og insekt-interesserede har talt omkring 200 forskellige insektarter. Jeg håber, at vi også kan få lavet nogle fugleoptællinger, for dem er der ingen, der har tal på i øjeblikket, siger Martin Køhl Søholm.

Urup Dam: Seks år har det taget, og toogenhalv million kroner har det kostet, og nu er projektet færdigt: Urup Dam er nu igen et stykke god dansk natur i ypperste kvalitet, hvor det vrimler med blomster, fugle og insekter. Og der er som en vigtig del af projektet sikret adgang for publikum , så man kan komme ud og opleve den rige natur, Urup Dam byder på.

På turen mosen rundt passerer man også resterne af et voldsted - eller nærmest bare minderne om et voldsted, for der er ikke meget tilbage: En svag forhøjning i marken. Men man ved, at der i middelalderen lå en borgbanke omgivet af en voldgrav. På borgbanken stod et tårn og en eller flere bygninger af mursten. Historikerne mener også, at der i 1300-tallet blev udkæmpet en vigtig kamp i forbindelse med, at Valdemar Atterdag samlede landet. Fyn var på det tidspunkt pantsat til de holstenske grever. Man ved også, at de bygninger, der var på stedet, forsvandt i 1800-tallet snuppede murstene og genbrugte dem i omegnens huse. Men der er i tidens løb gjort interessante fund på voldstedet, blandt andet to glaserede kander og en pilgrimsflaske. Borgbanken kendes under flere navne: Borresholm, Borrisholm, Barholm og Brobjerg.

Undervejs turen rundt får man også et godt kig til det 15 hektar store vådområde, der er anlagt op til Urup Dam for at begrænse tilstrømningen af kvælstof ind i mosen. Vådområdet tiltrækker mange fugle - der er set mere sjældne arter som tinksmed og brushøne på besøg.

Der er, for at lette publikums adgang til mosen, etableret to p-pladser med informationsskilte og picnicborde - den ene findes på Brabækvej 113, og den anden på Sandbankevej 95.

- Nu har vi fået ryddet godt og grundigt op i de områder af mosen, der var helt vokset til med krat eller rørskov, og vi har fået hegnet ind og sat kvæg ud, så de kan sørge for, at det ikke gror til igen, forklarer Martin Køhl Søholm. Og det er netop, når de høje vækster holdes nede, at der igen bliver gode betingelser for se sjældne blomster som orkide, vibefedt og engensian.

Det er de her store, robuste dyr af racen Murray Gray, der mundfuld for mundfuld skal holde vækst af krat og siv væk, såder er lys og luft til de sarte orkideer. Foto: Helle Nordström

Nu skal det bare vedligeholdes

At arbejdet med at genskabe mosen som et stykke velfungerende natur, hvor det myldrer med planter og fugle og insekter, betydre ikke, at Martin Køhl Søholm nu er færdig med den. Fremover skal han bruge tid og kræfter på at vedligeholde den.

- Det var et krav fra EU for at få støtten, at der blev udarbejdet et sæt plejeplaner. Når de putter så mange penge i det vil de også være sikre på, at det bliver vedligeholdt, fortæller biologen.

- Der er blandt andet mange kilometer elektrisk hegn, der skal vedligeholdes - noget at det i meget vanskeligt tilgængelige områder.