Uro i Munkebo: - Det bliver det nye Vollsmose

Munkebo: - Munkebo bliver til det nye Vollsmose. Det sker stille og roligt, men sikkert.

Så klar i spyttet er Jørn Pedersen, beboer i Munkebo, og formand for boligforeningen Skovparken. Udtalelsen kommer på baggrund af de uroligher, han har oplevet i byen de sidste par år. Senest var der tale om hærværk.

- For et par uger siden blev der begået hærværk for 20.000 kroner. Det skal vores beboere betale.

Udover hærværk oplever Jørn Pedersen unge mennesker med anden etnisk baggrund råbe og skrige, tage stoffer og uden vilje til at indordne sig. Han siger, at det er endt i en ond cirkel, og han ved godt, hvem han synes er ansvarlig for den negative udvikling.

- Det er kommunen og boligadministrationens skyld, at det går galt, da udlejningernes rækkefølge ikke er tilgængelige for andre, og politiet har ikke ressourcer til at følge op på sagerne. Vi får ikke ordentlige mennesker til at flytte ind her.

Han synes, at det er for nemt at flytte ind i boligforeningen, og så oplever han en klar forskelsbehandling.

- Jeg forstår ikke, at der skal forskelsbehandles på den måde, der bliver. Vi havde en dansker, der havde et kaninbur, der stak. Hun skulle flytte ind, hvis hun ville beholde sin kanin. Så hun flyttede ud. Dem med anden etnisk baggrund råber og skriger, og hvis de får en betinget fraflytning, så griner de og fortsætter deres adfærd, indtil de bliver smidt ud af boligen. Så får de fat i en sagsbehandler og siger, at de er glade for at bo her, og så får de lov at blive boende. Det er ikke rimeligt, forklarer Jørn Pedersen.