Ups - der er flyttet 105 for mange til kommunen: Mister 37 millioner kroner i tilskud

- Jo, det er det faktisk. Vi kan jo ikke vide på forhånd, hvordan det kommer til at gå. For vi ved ikke om, det vælter ind i kommunen med nye tilflyttere. Så vi er enten købt eller solgt, når vi står der 1. januar.

- Det her er et enten-eller kriterie. Det er ikke sådan, at vi får lidt af de 37 millioner kroner. Enten rammer vi det her tal, og hvis vi falder med en mindre, så får vi ingenting, forklarer chef for Økonomi, Løn & IT i Kerteminde Kommune, Anna Lise Kianzad.

Helt præcist var der 105 indbyggere for meget i kommunen ved starten af fjerde kvartal 2018, viser en opgørelse lavet af nicheportalen for økonomisk politik NB Økonomi.

Det har byrådet i Kerteminde også forsøgt i flere år, men nu er kommunen i den helt paradoksale situation, at fordi befolkningstallet vokser, står kommunen til at miste 37 millioner kroner i tilskud fra staten i 2020.

Byrådet regner med pengene

På trods af, at politikerne var advaret om, at Kerteminde står til at miste 37 millioner kroner i tilskud fra 2020, valgte politikerne under årets budgetforhandlinger alligevel at indregne de 37 millioner kroner i budgettet for at få tallene til at hænge sammen.

- Det skulle vi måske have ladet være med, men der er rigtig mange usikkerheder i det her udligningssystem. Der kommer altid et eller andet ind i sidste øjeblik, så når vi kigger i udligningen igen til sommer, så vil der være alle mulige ting, der har ændret sig, forklarer Anna Lise Kianzad.

- Hvad gør I, hvis det fortsætter som nu, og I ikke får de 37 millioner kroner i 2020?

- Det er et godt spørgsmål. Vi er ved at kigge på, om vi tror, at det er realistisk, at vi kommer ned under det befolkningstal. Det tror vi måske ikke, det er, fortæller Anna Lise Kianzad.