Ups: Regnefejl på børnepasning koster kommunen fem millioner

Kerteminde: Da byrådet i efteråret vedtog budgettet for Kerteminde Kommune og dermed en lang række besparelser på dagpleje, vuggestuer og børnehaver, glemte administrationen at tage højde for side 1 i lærebogen om drift af offentlige dagtilbud - også kaldet Dagtilbudsloven.

Loven siger nemlig, at for hver gang politikerne sparer fire kroner på børnepasning, går kun de tre kroner til kommunen og den sidste krone til at sætte takster på børnepasning ned. Det havde administrationen bare ikke regnet ind i tallene, da de blev fremlagt for politikerne, og det betyder altså, at de er "kommet til" at spare 5,2 millioner mindre, end de troede.

Torsdag skal byrådet derfor tage stilling til, om pengene skal findes ved en tillægsbevilling.