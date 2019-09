Ups - Kerteminde rutsjer endnu længere nedad listen over erhvervsvenlighed: - Jeg er bestemt ikke tilfreds

Sidste år sparede kommunen en medarbejder i byggesagsafdelingen væk. Kort efter sagde et par af de andre medarbejdere op, og pludselig steg ventetiden på byggesager med raketfart. Politikerne valgte efterfølgende at rulle besparelsen tilbage og ansætte nye medarbejdere, der i øjeblikket kæmper med at komme til bunds i byggesagerne.

- Jeg er bestemt ikke tilfreds, når vi ligger nummer 75, siger formand for erhvervs - og vækstudvalget, Jens Gantriis (V), der blandt andet peger på, at den bratte stigning i ventetiden på byggesager muligvis har en betydning for det dårlige resultat.

Målet er den bedste tredjedel

I sidste års erhvervsundersøgelse endte Kerteminde på en 66.-plads. Heller ikke den placeringen var Jens Gantriis tilfreds med.

- Det vi gjorde sidste år, da vi fik den undersøgelse, det var at sige, at det her skal vi have gjort noget ved, siger Jens Gantriis.

Derfor nedsatte erhvervsudvalget en arbejdsgruppe, der skulle finde ud af, hvorfor andre kommuner klarer sig bedre end Kerteminde. Udvalget var blandt andet oppe og besøge Nordfyn, der i år har fået en 12.-plads på listen.

- Vi har kigget lidt på, hvad de har gjort med succes på Nordfyn, og det munder ud i, at vi stiller et forslag om at gøre noget ekstraordinært på erhvervsservicedelen, siger Jens Gantriis, der forventer, at forslaget bliver en del af budgetforhandlingerne.

- Hvilken placering på ranglisten har Kerteminde til næste år?

- Vi skal fastholde det, vi allerede har sat i gang, og målet må være at komme op i den bedste tredjedel.