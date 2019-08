Formand for Langeskov Bibliotekets Venner, Kirsten Holm, synes, at byens nye bibliotek skal ligge i midtbyen. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen.

Langeskov Bibliotek skal alligevel ikke ligge på første sal af Langeskov Park. Undersøgelser viser, at gulvet ikke kan holde til biblioteksbøgerne, så der ledes fortsat efter en beliggenhed til biblioteket.

Langeskov: Det var besluttet, at Langeskov Bibliotek skulle rykke i nye lokaler på første sal af Langeskov Park, men sådan bliver det ikke alligevel. Gulvet kan nemlig ikke holde til biblioteksbøgerne. - Undersøgelser viser, at gulvet ikke kan holde til at have bibliotek, så der skal findes en anden placering, siger Allan Thomsen (K), næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget i Kerteminde Kommune. Den nye placering er endnu ukendt, men der arbejdes på en lokation, forklarer han. - Der er tale om at prøve at finde en anden placering i Langeskov Park.

Det er da en åbning og en ny chance for at få en kulturinstitution midt i byen. Kirsten Holm, formand for Langeskov Bibliotekets Venner

Vil gerne have et bibliotek midt i byen Kirsten Holm, formand for Langeskov Bibliotekets Venner, håber, at biblioteket kan få lov til at flytte til det gamle rådhus midt i byen, som ligger ved siden af Langeskov Centret. - Vi vil gerne have biblioteket i centrum, så der ikke er så langt for især de ældre. Det gamle rådhus ligger lige ved siden af Langeskov Centret, og så vil man også automatisk besøge biblioteket, når man handler. Vi har intet samlingssted i byen, og biblioteket kunne ved placering i rådhuset fungere som mødested, hvor foreninger kan holde arrangementer. Det kan være et kulturaktivitetscenter for byens borgere. Det gamle rådhus bruges til kontorlokaler, men Kirsten Holm håber, at der kan blive plads til både kontor og bibliotek. - Jeg synes sagtens, at man kombinerer kontor og bibliotek, hvis man tænker lidt kreativt. Hun ser konstateringen af, at gulvet på første sal i Langeskov Park ikke kan bære et bibliotek som en ny åbning. - Det er da en åbning og en ny chance for at få en kulturinstitution midt i byen.

Håber på inddragelse fra borgerne For Kirsten Holm er det vigtigt at have et sted at samles i byen, uanset om man er ældre eller studerende. Derfor håber hun også, at byens borgere vil byde ind og støtte. - Jeg kan kun opfordre byens borgere til at komme med læserbreve, kommentarer og lignende i håbet om, at rådhuset kan blive bibliotekets nye hjem.