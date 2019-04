Munkebo: En 19-årig mand slap for straf, da han ved Retten i Odense tirsdag var anklaget for at have truet en 22-årig mand med en paintballpistol.

Retten fandt nemlig, at der havde været tale om lovligt nødværget, da den 19-årige i april sidste år, havde vist sin paintballpistol under en kontrovers med den 22-årige.

- Det var ikke helt klart i retten, om han bare havde vist pistolen, eller om han havde haft den oppe i hånden, siger anklager Mia Jensen.

De to mænd kendte ikke hinanden i forvejen, da de tilfældigt mødtes 7. april sidste år ved bycentret i Munkebo.

- Da de mødes, opstår der noget ordveksling imellem dem, og forurettede stiger af sin cykel og går hen mod tiltalte, og i den forbindelse viser han pistolen, fortæller Mia Jensen.

Hvad præcis, de to unge mænd var kommet op og toppes om, kom ikke frem i retten.

- De huskede ikke så godt, fortæller Mia Jensen.