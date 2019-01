Undersøgelse i 2018: Turisterne elsker Kerteminde

Stranden og den hyggelige by

Det der især vækker deres begejstring er stranden (33%), den hyggelige by (30%) og havnen (29%), og hele 68% svarer, at der ikke mangler noget i Kerteminde. 4% kunne dog godt tænke sig flere og renere toiletter og andre 4% ønsker sig flere butikker.

60% svarer, at de kender Kerteminde fra tidligere besøg, medens 17% har fundet Kerteminde via en generel søgning på internettet og andre 17% har hørt om byen gennem venner og familie.

Og hvad kommer man så til Kerteminde for at foretage sig: Først og fremmest at hygge sig med venner og familie - det var svaret fra 40%, medens 26% kom for at opholde sig på stranden og 19% kom for at lave aktiviteter.