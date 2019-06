Underskud i Classic Gastro: Ikke så mange penge i gryder

Marslev: Der var øjensynligt ikke så mange penge i store gryder og pander til storkøkkener sidste år. Classic Gastro A/Si Marslev, der lever af at sælge den slags køkkenudstyr i overstørrelse, kom ud af 2018 med et underskud på 70.942 før skat mod et overskud på 71.216 året i forvejen.

Underskuddet blev til efter et bruttooverskud på 1.287.970, hvorfra der så er trukket udgifter til lønninger m.m. Virksomheden beskæftigede tre ansatte i 2018 mod fire året i forvejen.

Virksomhedens egenkapital faldt fra 1.055.000 kroner i 2017 til 944.445 kroner i 2018./ström