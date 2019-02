Kerteminde: Danmark er midt i et økonomisk opsving, og det kan mærkes hos mange. Desværre er der stadig en anden gruppe, der også kan mærke det - blot med omvendt fortegn.

I Kerteminde Kommune lever 280 børn i fattigdom, og de fattigste 10 procent er blevet 6 procent fattigere, mens de rigeste kan føje flere penge til deres bankkonto.

Tal viser, at de rigeste 100 borgere i Kerteminde Kommune ejer det samme som de fattigste 8.830 borgere i Kerteminde. Det er alarmerende og derfor kræver LO Fyn et ulighedsstop.

- Det kan ikke være rigtigt, at der er så stor forskel på de rigeste 10 procent og de fattigste 10 procent. Det er essentielt, at vi som samfund sikrer, at alle kan mærke, at det går bedre med den danske økonomi. Samtidig med at de rigeste 10 procent i Kerteminde er blevet 13,4 procent rigere, kan vi se at der lever 280 børn i fattigdom i Kerteminde Kommune. Det kan jo betyde, at der er børn, der kommer i skole uden madpakke, og at det hver uge er en kamp at få mad på bordet. Det kan vi ikke være bekendt, lyder det i en pressemeddelelse fra LO Fyn.

Derfor sætter LO Fyn nu fokus på den øgede ulighed. Det sker tirsdag 26. februar, hvor medlemmer deler morgenbrød og guldmønter ud for at sætte fokus på, at der er brug for et ulighedsstop. Det sker ved Langeskov Station fra kl. 6.10 til 7.30.