Ulækkert: Nybygget træhus i Sybergland udsat for hærværk

Anette Bolander er nabo til Sybergland og forarget over, at ukendte gæster efterlod en svinesti i nybygget læhus

Kerteminde: Et helt nyt læhus opført i træ ved søerne i Sybergland blev for nylig udsat for hærværk. Ukendte gerningsmænd havde lavet brandmærker i bænke, smurt marmelade og smør på væggene og smidt affald i søen.

Det fortæller Anette Bolander, der er nabo og ivrig bruger af det nyetablerede naturområde i det nordlige Kerteminde:

- Vi holder fødselsdag derhjemme, og min søster og kæreste vil ud og lufte deres baby i barnevognen. Jeg foreslår, at de skal gå ned og se Sybergland. Hvor flot og smuk, det er blevet dernede. De kommer så hjem og fortæller, det er et mega lækkert område, men hvor er det synd, at folk ikke behandler det med respekt. De viser mig billederne, og jeg bliver helt mundlam og flov på en gang. Tænk sig, at folk i Kerteminde ikke har mere respekt for de fantastiske ting, der bliver skabt i vores dejlig by, og som man frit kan benytte, siger hun.