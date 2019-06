Ukrudt alle vegne: Cityforeningen blander sig i det grønne kor

Nordøstfyn: At kommunen har valgt at spare på Materialgårdens personale, der ellers brugte deres tid på at holde ukrudtet væk fra fortovene og på at klippe grøftekanterne, har virkelig fået debatten i gang.

Nogle priser det nye grønne look, medens andre frygter for konsekvenser af mindre trafiksikkerhed.

Og nu blander Cityforeningen sig også i det grønne kor. Det er formand Jonas Nielsen, der mener, at det ikke er nok, det er grønt, det må også gerne være kønt. Han tilbyder muligheden for, at Cityforeningen kan sponsere nogle blomsterfrø til at gøre græsrabatterne lidt kønnere.

- Vi skal have peget ud, hvilke områder, der ikke skal slås, og så blomsterblandingerne der, så det i stedet for højt græs kan fremstå som en blomstrende eng. Og så kan vi koncentrere kræfterne om de steder, hvor det er nødvendigt at slå.

- Giv os et overslag over prisen, så ser vi på det.