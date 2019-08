Kerteminde: Byrådet har besluttet, at der skal findes 7,9 millioner kroner på handicap- og psykiatriområdet i 2020 - stigende til 9,4 millioner i 2022 og frem.

Tirsdag blev der taget et stort skridt i den retning, da et flertal i ældre- og handicapudvalget vedtog en række vidtgående besparelser på handicapområdet for i alt 3,4 millioner kroner.

Pengene skal hovedsageligt findes på kommunens støttecentre og aktivitetstilbud. Støttecentrene vil fremover holde lukket om søndagen. Støttecentrene Bakkehaven, Fregatten, Grøntoften og Jernstøberiet vil en aften om ugen have ubemandet åbningstid fra klokken 17, og flere aktivitetstilbud skal lægges sammen. Der bliver med andre ord flere timer, hvor nogle af kommunens svageste er overladt til sig selv.

Lone Killerich, der sidder i udvalget for Dansk Folkeparti var det eneste medlem af udvalget, der stemte imod. Hun mener konsekvenserne er for store for de berørte borgere, til, at hun kan stå inde for det:

- Ja, jeg sidder i udvalget, og ja, jeg skal være med til at spare og være økonomisk ansvarlig. Men jeg skal også være menneskelig ansvarlig. Der bliver ved det her nogle borgere, som kommer til at sidde mere alene, og det ønsker jeg ikke at stemme for, fortæller hun.

Lone Killerich ønsker heller ikke at pege på andre steder, hun vil spare i stedet.

Og det ærgrer udvalgsformand Britt Pedersen (S):

- Det svarer i min verden til at trække en fribillet. Det kommer til at fremstå som om, vi politikere er onde mennesker, fordi vi sparer på de svageste og skærer i vores grundlæggende velfærd. Men hvor skal vi snart finde pengene? Der er jo nærmest ikke personale tilbage i administrationen, fortæller hun.