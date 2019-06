Udvalgsformand om utilfredshed over solcelleanlæg-planer: - Umiddelbart ser det ud som en bæredygtig, god idé

Beboerne vil ikke have et solcelleanlæg ved Bøgeskovvej og Skovsbovej, som forslaget fra Skovsbo Gods lyder. Hos formanden for Kerteminde Kommunes miljø-, natur- og teknikudvalg bliver forslaget modsat mødt med optimisme.

Ullerslev: Naboerne siger tydeligt nej til et solcelleanlæg ved Bøgeskovvej og Skovsbovej, som Skovsbo Gods har planer om at ville opføre. De vil ikke have det i deres bag- og forhave, og det ødelægger naturen, lyder naboernes argumenter. 50 husstande har skrevet under på, at de er imod det mulige solcelleanlæg.

De vil have kommunen overbevist om, at der ikke skal godkendes en lokalplan, der gør solcelleanlægget muligt. Men hos formanden for miljø,- natur- og teknikudvalget bliver der set positivt på forslaget om et 67 hektar stort solcelleanlæg i Kerteminde Kommune.

- Der er mange ting på den positive side. Umiddelbart synes jeg, at det ser ud som en bæredygtig, god idé, siger Jesper Hempler fra SF.

Flere af naboerne udtrykker bekymring med belæg i områdets "særlige" natur, dyreliv, og at nogle af naboerne får "direkte" udsyn til solcelleanlægget. Kan du forstå deres bekymring?

- Jeg forstår bestemt godt beboernes synspunkter. Det er ikke morsomt at se på, men det er meningen, der skal laves beplantningsbælter, der skygger, siger han og erkender, at det vil tage nogle år før, at "bælterne" er vokset op.

- Selvfølgelig vil der være lidt ulempe i forhold til udsigten, men naturværdien i at sætte solceller op er stor. Det bliver et område, hvor fauna og planter kan få bedre levevilkår, siger han.