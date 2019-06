Udvalgsformand om Munkebo Bycenter i seks etager: Det skal undersøges, men det er muligt

Ejerne bag Munkebo Bycenter har ændret planer. Boligerne går fra fire til seks etager. Det kræver dog, at Kerteminde Kommune godkender et nyt plangrundlag, der tillader det. Noget, formanden for miljø- og teknikudvalget ikke er afvisende overfor.

Munkebo: Flere af bygningerne i Munkebo Bycenter skal være op til seks etager, hvis det står til ejerne bag projektet. Det er to yderligere etager i forhold til de første planer. Og det kræver Kerteminde Kommunes involvering.

Der skal nemlig udarbejdes et nyt plangrundlag. Det hører under miljø- og teknikudvalget. Hos udvalgets formand, Jesper Hempler fra SF, kommer de nye planer for Munkebo Bycenter som en overraskelse.

- Vi har allerede lavet et plangrundlag, så det er en smule overraskende. Inden man sætter i gang med den nye plan, er det vigtigt for mig - i forhold til højden - at der bliver set på, hvilken betydning det vil have for de omkringliggende boliger, siger han.

Fra ejeren lyder det, at det er nødvendigt for at realisere projektet, og at det vil få flere borgere til og deraf flere penge i kommunekassen. Hvorfor er kommunen så lidt tilbageholdende i forhold det nye plangrundlag?

- Det kan også sagtens være, at vi ender med et ja. Man kunne godt vælge nu bare at sige ja, lad os sætte gang i plangrundlagsarbejdet. Det kan sagtens være, at det vil være en udmærket løsning. Umiddelbart synes jeg ikke, der er mange ting, der taler imod, at det kan lade sig gøre, erkender udvalgsformanden.